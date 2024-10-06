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Эксперт допустил цены на нефть в 200$ за баррель при ударах по Ирану

Вечером во вторник 1 октября Иран запустил около 500 ракет в сторону Израиля, в Тегеране назвали атаку «правом на самооборону» и сообщили, что не намерены продолжать удары.
Алексей Самолетов 2024-10-06 21:35:57
© Фото: Oleg Spiridonov, Business Online Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

На этой неделе действующий президент США Джо Байден продемонстрировал свою полную поддержку Израилю и поспешил сообщить, что в случае если сейчас конфликт на Ближнем Востоке будет развиваться, Вашингтон окажет Тель-Авиву всю необходимую помощь. В частности, защитит Израиль от Ирана и поможет нанести удар по его нефтяным объектам.

К счастью, от ударов по ядерным объектам обе стороны пока решили воздержаться, но нефтеперерабатывающие заводы, газовые объекты и месторождения находятся под обоюдным прицелом. Рынки на такое пристальное внимание к нефти и газу отвечают нервным подрагиванием.

Нынешнее обострение в регионе, когда Израиль начал военную операцию в Ливане, а Иран нанес удар по Израилю сотнями ракет, в том числе гиперзвуковыми, уже привело к тому, что только на этой неделе цены на нефть обновили максимумы с конца августа. Нефтяной рынок завершает эту неделю максимальным скачком с начала 2023 года.

Если же Израиль все-таки решит ответить Тегерану и уничтожит энергетическую инфраструктуру Ирана, а последний в качестве ответной меры перекроет Ормузский пролив - цены на нефть могут вырасти до 200 долларов за баррель.

Об эскалации ситуации на Ближнем Востоке и перспективах большой войны в регионе смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Израиль #Иран #ливан #цены на нефть #ракетная атака
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