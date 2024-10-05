Трамп призвал Израиль ударить по ядерным объектам Ирана

Израилю следует нанести удар по ядерным объектам Ирана, заявил экс-президент США Дональд Трамп. Об этом кандидат на пост главы Белого дома сказал на встрече с избирателями в штате Северная Каролина, сообщает ТАСС.

Трамп считает ошибочной позицию президента Байдена, который не хочет, чтобы Израиль отвечал на недавнюю атаку Ирана ударом по ядерным объектам.

Бывший президент заявил, что ядерное оружие - это «самый большой риск», и по связанным с ним объектам нужно нанести удар в первую очередь, а уже потом «беспокоиться об остальном».

Ранее Байден сообщил, что Израиль пока не определился, по каким целям в Иране будет нанесен ответный удар. По данным некоторых СМИ, Вашингтон пытается склонить Тель-Авив к ограниченному ответу на ракетный удар Ирана.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве ХАМАС, «Хезболлы» и Корпуса стражей исламской революции. После этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран «допустил крупную ошибку и ответит за нее».

Сообщалось, что Израиль рассматривает возможность нанести удары по ядерным и энергетическим объектам Ирана. В то же время журнал The New Yorker высказал гипотезу, что израильские ВВС не смогут без помощи США уничтожить подземные ядерные объекты Ирана.

Накануне израильский телеканал News 13 сообщил, что кабмин Израиля принял решение ответить Ирану ударом, который не вызовет эскалации.