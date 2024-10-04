Байден заявил о рассмотрении санкций против Ирана на фоне атак по Израилю

Президент США Джо Байден на выступлении в Белом доме заявил о возможности введения санкций против Тегерана. В частности, ограничения могут затронуть производство иранской нефтяной продукции.

Помимо этого, глава Белого дома отметил, что Израилю нужно рассмотреть варианты атак, помимо объектов нефти Ирана.

«Израильтяне еще не приняли решение по поводу того, какой ответ дать с точки зрения удара. Это сейчас обсуждается. На их месте я бы подумал об альтернативах ударам по нефтяным месторождениями», - заявил президент США.

Байден подчеркнул, что Тель-Авив сейчас находится на этапе обсуждения ответа Тегерану на их массированную атаку. Тогда в сторону еврейского государство полетело более 500 ракет.