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ЦАХАЛ уничтожил элитное подразделение «Хезболлы» на юге Ливана

Помимо этого, уничтожена система подземных туннелей, которые шиитское движение использовало как укрытие.
Карина Тазетдинова 2024-10-06 20:46:59
© Фото: Bilal Jawich, Global Look Press

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении отряда элитного подразделения «Хезболлы» на юге Ливана. Также армия Израиля ликвидировала запасы оружия и подземную инфраструктуру движения.

«188-я бригада под командованием 36-й дивизии обнаружила и ликвидировала тайники с оружием, подземную инфраструктуру и уничтожила отряд "Радван" на юге Ливана»,- следует из сообщения израильской армии.

Уничтожен штаб движения, в котором, по данным ЦАХАЛ, разрабатывались планы ударов на северные израильские поселения и хранились вооружения. Помимо этого, Тель-Авив, сообщил об обнаружении и устранении системы подземных туннелей и конфискации оружия «Хезболлы».

По последним данным, всего за сутки более пяти тысяч ливанцев перешли КПП с Сирией из-за атак Израиля.

С начала эскалации от ударов ЦАХАЛ погибло более 2 000 жителей Ливана, еще почти 10 тысяч ранены, в том числе женщины и дети.

#Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ
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