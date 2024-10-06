ЦАХАЛ уничтожил элитное подразделение «Хезболлы» на юге Ливана

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении отряда элитного подразделения «Хезболлы» на юге Ливана. Также армия Израиля ликвидировала запасы оружия и подземную инфраструктуру движения.



«188-я бригада под командованием 36-й дивизии обнаружила и ликвидировала тайники с оружием, подземную инфраструктуру и уничтожила отряд "Радван" на юге Ливана»,- следует из сообщения израильской армии.



Уничтожен штаб движения, в котором, по данным ЦАХАЛ, разрабатывались планы ударов на северные израильские поселения и хранились вооружения. Помимо этого, Тель-Авив, сообщил об обнаружении и устранении системы подземных туннелей и конфискации оружия «Хезболлы».



По последним данным, всего за сутки более пяти тысяч ливанцев перешли КПП с Сирией из-за атак Израиля.



С начала эскалации от ударов ЦАХАЛ погибло более 2 000 жителей Ливана, еще почти 10 тысяч ранены, в том числе женщины и дети.