ЦПВС: более пяти тысяч ливанцев перешли КПП с Сирией из-за атак Израиля

За последние сутки через погнапереход в Сирию перешли свыше 5615 ливанцев из-за ударов Израиля, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк.

«За сутки границы Сирийской Арабской Республики с территории Ливана через пункты пропуска «Аль-Арида», «Аль-Джавасия», «Аль-Дабухия», «Джаср-Аль-Камар», «Джайдут-Ябус» пересекли 5615 человек», - заявил представитель ЦПВС.

Ранее корреспондент «Звезды» сообщал, что ЦАХАЛ ударил по пункту пропуска между Ливаном и Сирией. В результате атаки на дороге возле КПП остались две воронки, которые препятствовали проезду машин. Люди пешком перебрались через границу в Сирию с вещами, колясками и детьми.

По последним данным, с начала эскалации от ударов Израиля погибло более 2 000 жителей Ливана, еще более 9 000 ранены, среди них есть женщины и дети.