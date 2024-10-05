МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЦПВС: более пяти тысяч ливанцев перешли КПП с Сирией из-за атак Израиля

Всего на ливанско-сирийской границе пять пунктов пропуска.
Карина Тазетдинова 2024-10-05 22:26:06
© Фото: Taher Abu Hamdan, Global Look Press

За последние сутки через погнапереход в Сирию перешли свыше 5615 ливанцев из-за ударов Израиля, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк.

«За сутки границы Сирийской Арабской Республики с территории Ливана через пункты пропуска «Аль-Арида», «Аль-Джавасия», «Аль-Дабухия», «Джаср-Аль-Камар», «Джайдут-Ябус» пересекли 5615 человек», - заявил представитель ЦПВС.

Ранее корреспондент «Звезды» сообщал, что ЦАХАЛ ударил по пункту пропуска между Ливаном и Сирией. В результате атаки на дороге возле КПП остались две воронки, которые препятствовали проезду машин. Люди пешком перебрались через границу в Сирию с вещами, колясками и детьми.

По последним данным, с начала эскалации от ударов Израиля погибло более 2 000 жителей Ливана, еще более 9 000 ранены, среди них есть женщины и дети.

#сирия #Израиль #ливан #ЦАХАЛ #цпвс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 