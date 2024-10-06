В Мариуполе показали процесс строительства Нахимовского училища

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В понедельник 30 сентября наша страна отметила два года с момента воссоединения ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией, в новые регионы вместо бомбежек пришла грандиозная стройка.
Виталий Акиньшин 2024-10-06 20:05:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На этой неделе Россия отметила дату, которая вошла в историю как День воссоединения с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. На смену бомбежкам, запретам языка и праздников пришла большая, грандиозная стройка.

Два года уже прошло с этих событий, когда на освобожденных территориях состоялся референдум, на котором люди, жители этих регионов, однозначно высказались за возвращение домой, на свою историческую родину.

Тогда, на вопросы «Вы ЗА вхождение Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?» в ЛНР и ДНР, положительно ответили почти 100% избирателей. В Запорожской и Херсонской областях на вопрос «Вы ЗА выход области из состава Украины, образование самостоятельного государства и вхождение его в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?» также положительный ответ дали 90% граждан. Люди, которые бесстрашно, под обстрелами и бомбежками шли голосовать, своими жизнями доказали, что Донбасс, Запорожье, Херсонская область – это исконно русские земли.

И там, куда уже пришел русский мир, за эти два года жизнь полностью изменилась. Строятся дороги, дома, школы, детские сады. Везде образовывается единая со всей страной система социальных гарантий, выплат, единый стандарт образования, один язык и одни ценности.

И самое главное, понятие «новые регионы» за эти два года тоже ушло в прошлое. Сегодня это такая же наша земля и наши регионы, как и все остальные.

О том, как преобразились новые субъекты РФ со Дня воссоединения, смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Россия #Главное с Ольгой Беловой #референдум #новые регионы РФ #день воссоединения
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