ЦАХАЛ атаковал склады оружия «Хезболлы» под жилыми домами

ВВС Израиля ударили по складам вооружения «Хезболлы», которые находились под жилыми домами в Бейруте, сообщает ЦАХАЛ.

«В течение ночи, следуя разведывательным данным Армии обороны Израиля, ВВС Израиля нанесли серию прицельных ударов по складам оружия», - передает радио Sputnik заявление израильских военных.

Армия обороны Израиля утверждает, что они принимали меры по снижению риска для мирного населения.

Ранее ЦАХАЛ опубликовали предупреждение для жителей южного Бейрута о возможных авиаударах.

Накануне Израиль атаковал штаб «Хезболлы» в мечети. Тель-Авив также заявил, что Ливан использует больницы для осуществления военной деятельности.