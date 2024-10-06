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ЦАХАЛ призвал жителей деревень на юге Ливана покинуть дома

Дома мирных жителей находятся рядом со зданиями, которые «Хезболла» использует в качестве военных объектов.
Ирина Егорова 2024-10-06 00:11:10
© Фото: Marwan Naamanidpa, Global Look Press

Израильские власти опубликовали предупреждение для жителей южного Бейрута из-за возможных авиаударов сегодня ночью. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи попросил срочно покинуть свои дома.

В районе Бурдж-эль-Баражна находится три здания, которые используются «Хезболлой» как военные объекты.

«Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей необходимо немедленно покинуть обозначенные здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров», - написал Адраи в X.

Свое сообщение он дополнил спутниковыми снимками с названными домами.

ЦАХАЛ объявила о начале наземной операции на юге Ливана 1 октября с целью уничтожения лидеров и вооружения шиитской организации «Хезболла». Операция получила название «Стрелы севера». По сообщениям с мест, гибнет большое количество мирных жителей, дома которых превращены в руины. Точное количество жертв установить невозможно.

#Израиль #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ #эвакуация #предупреждение
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