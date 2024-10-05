Израиль ударил по штабу «Хезболлы» в мечети при больнице на юге Ливана

Израильская боевая авиация нанесла удар по штабу движения «Хезболла» в мечети на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. В непосредственной близости от разрушенной мечети находится комплекс зданий больницы «Салах Гандур».

«Штаб использовался террористами "Хезболлы" для планирования и осуществления террористических атак против войск израильской армии и государства Израиль», - отмечается в заявлении пресс-службы.

Перед ракетным ударом жителям южных районов Ливана были разосланы соответствующие предупреждения. Тель-Авив также заявил, что «Хезболла» использует больницы для осуществления военной деятельности.

Ранее Армия обороны Израиля призвала жителей Бейрута покинуть свои дома и переместиться в северные районы. Представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри заявил, что в густонаселенных районах имеются объекты «Хезболлы». Гражданским предложено покинуть дома и не приближаться к ним на расстояние до 500 метров.

Накануне в результате удара ВВС Израиля по лагерю беженцев в северном Ливане погибли 18 человек. Среди них был один из командиров боевого крыла ХАМАС и члены его семьи.