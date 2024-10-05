МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Израиль ударил по штабу «Хезболлы» в мечети при больнице на юге Ливана

В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что бойцы движения «Хезболла» используют для прикрытия больницы и другие социальные объекты.
Ян Брацкий 2024-10-05 10:56:03
© Фото: Ilan Assayag JINI Global Look Press

Израильская боевая авиация нанесла удар по штабу движения «Хезболла» в мечети на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. В непосредственной близости от разрушенной мечети находится комплекс зданий больницы «Салах Гандур».

«Штаб использовался террористами "Хезболлы" для планирования и осуществления террористических атак против войск израильской армии и государства Израиль», - отмечается в заявлении пресс-службы.

Перед ракетным ударом жителям южных районов Ливана были разосланы соответствующие предупреждения. Тель-Авив также заявил, что «Хезболла» использует больницы для осуществления военной деятельности.

Ранее Армия обороны Израиля призвала жителей Бейрута покинуть свои дома и переместиться в северные районы. Представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри заявил, что в густонаселенных районах имеются объекты «Хезболлы». Гражданским предложено покинуть дома и не приближаться к ним на расстояние до 500 метров.

Накануне в результате удара ВВС Израиля по лагерю беженцев в северном Ливане погибли 18 человек. Среди них был один из командиров боевого крыла ХАМАС и члены его семьи.

#Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #больница #мечеть #ввс израиля
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 