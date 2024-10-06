Над Угледаром водрузили флаг Восточного военного округа

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры из освобожденного от украинских боевиков города Угледар в Донецкой Народной Республике. На видео запечатлено водружение флага Восточного военного округа на одном из высотных зданий.

Заместитель командующего войсками группировки войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков отметил, что первыми над городом водрузили Знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации.

«А сегодня мы ставим точку в освобождении данного города, водружая флаг Восточного военного округа», - уточнил генерал.

Напомним, о взятии под контроль Угледара Министерство обороны Российской Федерации сообщило в минувший четверг. На следующий день глава оборонного ведомства Андрей Белоусов поздравил военнослужащих. Он отправил телеграммы соединениям и частям, отличившимся при освобождении города.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.