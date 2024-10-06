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Израиль ударил по жилому дому под Бейрутом, четверо погибли

По данным корреспондента «Звезды», под завалами все еще могут оставаться люди.
Андрей Лазарев 2024-10-06 17:15:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В результате израильского удара по жилому дому в населенном пункте Джия в пригороде ливанской столицы Бейрута погибли четверо человек, под завалами все еще могут оставаться люди, сообщил корреспондент «Звезды» в Ливане Андрей Лазарев.

По его данным, спасатели продолжают разбор завалов, к дому никого не пускают. На месте работает специальная техника. Населенный пункт располагается к югу от Бейрута, уточнил корреспондент.    

Ранее Тель-Авив ударил по медцентру в доме в Бейруте, в результате погибли девять медиков. После атаки медучреждение оказалось полностью разрушенным, повреждения также получили жилые квартиры рядом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, только за два дня израильских ударов по Ливану погибли 28 медиков.

#авиаудар #Израиль #Бейрут #ливан #мирные жители #наш эксклюзив #жертвы
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