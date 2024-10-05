Корреспондент «Звезды» показал последствия удара по медцентру в Бейруте

На днях израильские военные ударили по центру Бейрута. В результате атаки оказался разрушен медицинский центр, находящийся в одном из жилых домов в районе Эль-Башура. Последствия прилета показал корреспондент телеканала «Звезда» Андрей Лазарев.
На кадрах видно, что медицинское учреждение на третьем этаже полностью уничтожено. Также сильные повреждения получили соседние с ним квартиры и помещения.
Напомним, ранее в ЦАХАЛ ударил по пограничному переходу между Ливаном и Сирией. В результате атаки была повреждена дорога, ведущая к КПП.
На проезжей части остались огромные воронки, мешающие проезду транспорта.
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