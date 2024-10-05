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Корреспондент «Звезды» показал последствия удара по медцентру в Бейруте

Повреждения получили и соседние с учреждением квартиры и помещения. 
Андрей Лазарев 2024-10-05 13:44:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На днях израильские военные ударили по центру Бейрута. В результате атаки оказался разрушен медицинский центр, находящийся в одном из жилых домов в районе Эль-Башура. Последствия прилета показал корреспондент телеканала «Звезда» Андрей Лазарев.

На кадрах видно, что медицинское учреждение на третьем этаже полностью уничтожено. Также сильные повреждения получили соседние с ним квартиры и помещения. 

Напомним, ранее в ЦАХАЛ ударил по пограничному переходу между Ливаном и Сирией. В результате атаки была повреждена дорога, ведущая к КПП.

На проезжей части остались огромные воронки, мешающие проезду транспорта.

#медицинский центр #Хезболла #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ #атака #удар #наш эксклюзив
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