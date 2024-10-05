В ВОЗ сообщили о 28 погибших в Ливане медиках за два дня атак Израиля

ЦАХАЛ заявляет, что израильская армия бьет по военным объекты «Хезболлы», но жилая и социальная инфраструктура тоже под ударом. Дахия - район на юге Бейрута - снова в огне, за сегодня погибло по меньшей мере два человека.

Атакам с воздуха подвергаются не только южные пригороды Бейрута, но и центр ливанской столицы. В результате израильского удара помещение на третьем этаже, где располагается медицинский центр, полностью разрушено. Серьезно повреждены и квартиры, которые находятся выше.

По словам жильцов, им едва удалось спастись. В стене - отверстия от осколков, на полу - груды бетона и арматуры, разбитая мебель и поврежденное медоборудование. Мощный удар БПЛА едва не уничтожил весь этаж.

«Я живу на четвертом этаже, над медцентром. Удар раздался внезапно. Начался пожар. Мы очень испугались, побежали к лестнице. Но из-за сильного дыма и огня по обычной лестнице спуститься было невозможно. Было нечем дышать. Мы побежали к пожарному выходу и спускались через крышу. Знаю, что внутри было семь медиков - они погибли на месте. Еще двое потом умерло в больнице», - рассказал пострадавший местный житель.

По данным Всемирной организации здравоохранения, только за минувшие два дня в Ливане погибло двадцать восемь медиков.

Больницы, как и пункты временного размещения, переполнены. Беженцы с юга страны живут прямо на пляже Рамла-Аль-Бида в Бейруте.

«У нас был дом, магазин рядом. И вдруг нас начали бомбить. Мы и сейчас не знаем, как нам удалось выбраться оттуда живыми. Что с нами будет дальше?», - поделился один из местных.

Сообщается, что целью ночных ударов ЦАХАЛ по Бейруту был двоюродный брат и вероятный преемник погибшего генсека, Хашим Сафиеддин. Как сегодня сообщил телеканал Al Arabiya, Сафиеддин погиб, однако ни одна из сторон не давала официального подтверждения. По данным журналистов, новым лидером шиитского движения стал Ибрагим Амин-ас-Сайед, который ранее отвечал за внешние связи «Хезболлы».

Кроме того, как заявляет ЦАХАЛ, израильским военным удалось уничтожить двух высокопоставленных руководителей вооруженного крыла ХАМАС, а также поразить десятки хранилища с боеприпасами, отряды пехоты и пусковые установки «Хезболлы».

«Хезболла» запускает в сторону северных поселений Израиля беспилотники и наносит ответные удары. Сирены воздушной тревоги звучат в Цфате и в третьем по величине городу в стране - Хайфе. Система ПВО «Железный купол» пытается перехватывать ракеты. Кроме того, по сообщениям шиитской организации, ее бойцам удалось взять под контроль два населенных пункта противника, а вдоль приграничных кибуц работают ДРГ ливанского движения.