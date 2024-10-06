МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Париж отреагировал на слова Нетаньяху о «позорном» предложении Макрона

В Елисейском дворце назвали слова израильского премьера чрезмерно резкими.
Владимир Рубанов 2024-10-06 01:38:49
© Фото: Bernard Jaubertimage BROKER.com, Global Look Press

Елисейский дворец назвал чрезмерно резкой реакцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на призыв президента Франции Эмманюэля Макрона прекратить поставки оружия для Тель-Авива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

«Чрезмерные слова» Нетаньяху не соответствуют дружбе между Францией и Израилем, сказал представитель администрации французского лидера. Он заверил, что Париж продолжает оставаться «неизменным другом Израиля».

Между тем призыв Макрона прекратить поставки оружия Израилю приветствовал Катар, сообщает Al Jazeera. МИД страны назвал это заявление важным и ценным шагом на пути к прекращению войны. В Катаре подчеркнули, что оно «соответствует резолюциям ООН и Международного суда».

«Мы вновь призываем международное сообщество принять твердые решения, чтобы заставить Израиль прекратить агрессию в секторе Газа и Ливане», - заявили в МИД.

Ранее Нетаньяху раскритиковал Макрона за призыв прекратить поставки оружия и называл его позорным. Он заявил, что Израиль «борется с силами варварства, возглавляемыми Ираном», и все цивилизованные страны должны твердо стоять на его стороне.

Президент Франции назвал приоритетным политическое урегулирование ближневосточного конфликта. По его словам, Париж не поставляет Израилю оружие для атак в секторе Газа.

#Франция #Израиль #Биньямин Нетаньяху #Эмманюэль Макрон #ливан #катар #поставки оружия #елисейский дворец #арабо-израильский конфликт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 