Париж отреагировал на слова Нетаньяху о «позорном» предложении Макрона

Елисейский дворец назвал чрезмерно резкой реакцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на призыв президента Франции Эмманюэля Макрона прекратить поставки оружия для Тель-Авива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

«Чрезмерные слова» Нетаньяху не соответствуют дружбе между Францией и Израилем, сказал представитель администрации французского лидера. Он заверил, что Париж продолжает оставаться «неизменным другом Израиля».

Между тем призыв Макрона прекратить поставки оружия Израилю приветствовал Катар, сообщает Al Jazeera. МИД страны назвал это заявление важным и ценным шагом на пути к прекращению войны. В Катаре подчеркнули, что оно «соответствует резолюциям ООН и Международного суда».

«Мы вновь призываем международное сообщество принять твердые решения, чтобы заставить Израиль прекратить агрессию в секторе Газа и Ливане», - заявили в МИД.

Ранее Нетаньяху раскритиковал Макрона за призыв прекратить поставки оружия и называл его позорным. Он заявил, что Израиль «борется с силами варварства, возглавляемыми Ираном», и все цивилизованные страны должны твердо стоять на его стороне.

Президент Франции назвал приоритетным политическое урегулирование ближневосточного конфликта. По его словам, Париж не поставляет Израилю оружие для атак в секторе Газа.