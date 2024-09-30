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Количество жертв урагана «Хелен» в США может достигнуть 600 человек

Американские власти пока не могут оценить размер ущерба из-за стихийного бедствия.
Карина Тазетдинова 2024-09-30 23:24:25
© Фото: Ssgt. Jacob Hancock Us Air, Global Look Press

Из-за обрушившегося на США урагана «Хелен» могли погибнуть около 600 человек, заявила советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд Рэндалл. Она подчеркнула, что власти не знают точных данных.

«Жертвами могли стать до 600 человек, однако мы не располагаем точной цифрой», - сказала чиновница на брифинге.

Рэндалл отметила, что американские власти сейчас не могут оценить масштаб ущерба. Для уточнения полной информации им потребуется несколько дней.

Ранее сообщалось, что не менее 90 человек погибли из-за урагана в США. По данным CNN, жертвы зафиксированы в Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Северной Каролине и Вирджинии. Многие люди числятся пропавшими без вести.

#сша #ураган #Белый дом #хелен #Элизабет Шервуд Рэндалл
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