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NBC: число жертв от урагана в США превысило 200

Ранее в Белом доме заявили, что возможное число жертв может достигать 600 человек.
Елизавета Кондрикова 2024-10-03 21:29:00
© Фото: Ssgt. Jacob Hancock Us Air Globallookpress

По меньшей мере 202 человека погибли в результате обрушившегося на США урагана «Хелен», сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщает RT со ссылкой на телеканал NBC.

Уточняется, что более половины жертв - жители штата Северная Каролина, где целые населенные пункты уничтожены стихией. Накануне в этот штат с визитом прибыл президент США Джо Байден.

Ранее число зарегистрированных жертв равнялось 90, при этом возможное число погибших может достигать 600 человек, сказали в Белом доме. Сильнейший ураган обрушился на страну 26 сентября, в результате многие города остались без электричества.  

На сегодняшний день без света продолжают жить почти миллион американцев в штате Джорджия, уточняет телеканал. Три округа остаются без электричества на 90%.

#сша #ураган #Джо Байден #Северная Каролина #жертвы #стихия
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