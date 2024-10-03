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Израиль ударил по центру Исламского управления здравоохранения в Бейруте

Израиль продолжает массированные бомбардировки ливанских населенных пунктов на юге и востоке страны.
Ирина Егорова 2024-10-03 01:28:40
© Фото: Bilal JawichXinHua, Global Look Press

Израильские ВВС нанесли удар по центру Исламского управления здравоохранения в Бейруте. Он находится в квартале Эль-Башура в Бейруте и является медицинской службы шиитской организации «Хезболла». Об этом сообщает Al-Manar.

За минувшие сутки в результате ударов Израиля по Ливану погибли более 45 человек, пострадавшими считаются 85 жителей, сообщили в ливанском Минздраве.

Израиль продолжает массированные бомбардировки ливанских населенных пунктов на юге и востоке страны. Больше всего пострадал квартал Дахия. Именно здесь на прошлой неделе ВВС Израиля ликвидировали лидера шиитского движения Хасана Насраллу. Этот район называют главной крепостью «Хезболлы». Сегодня впервые с начала с конфликта на израильско-ливанской границе организация «Хезболла» открыла для журналистов въезд в квартал Дахия.

Конфликт между Израилем и другими странами в регионе в очередной раз обострился: первого октября Иран выпустил по противнику сразу пятьсот ракет. Одновременно с этим в Тель-Авиве неизвестные расстреляли людей в трамвае и на улицах. Израиль пообещал ответный удар и заявил, что Иран совершил большую ошибку.

#Ближний Восток #Израиль #Иран #ВВС #удар #Медцентр
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