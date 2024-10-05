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Следствие по делу липецкой фабрики Порошенко* продлили до 13 декабря

Ранее стоимость арестованной недвижимости фабрики оценивалась в два миллиарда рублей. 
Ян Брацкий 2024-10-05 09:04:06
© Фото: Demian Stringer ZUMAPRESS.com Global Look Press

Следствие по уголовному делу о мошенничестве с НДС на кондитерской фабрике экс-президента Украины Петра Порошенко* (внесен в список террористов и экстремистов) в России продлено до 13 декабря. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Производственные цеха предприятия в Липецке остаются под арестом.

«Продлить срок наложения ареста на имущество, принадлежащее на праве собственности адрес "Рошен"... на срок до 13 декабря 2024 года, с сохранением установленных ранее запретов», - говорится в сообщении.

В деле фигурируют неустановленные лица, по мнению следствия, причастные к мошенническому хищению 180 миллионов рублей от незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость. Расследование ведется с 2015 года.

Ранее стало известно, что акции липецкой кондитерской фабрики, принадлежащей политику и его сыну, по решению суда перешли в собственность России.

*Петр Порошенко - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Порошенко #суд #Уголовное дело #фабрика #Липецк
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