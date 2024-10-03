Politico: США и Израиль обсуждают удар по силам Ирана в Йемене и Сирии

Президент США Джо Байден и его старшие помощники призвали Израиль избегать прямых атак на ядерные объекты Ирана, когда он нанесет ответный удар по Тегерану, пишет издание Politico.

Израиль ясно дал понять, что он ответит на ракетный удар Ирана силой. Премьер Биньямин Нетаньяху в публичном обращении заявил, что Тегеран «заплатит за это». Он подтвердил намерение придерживаться правила «кто бы ни нападал - мы будем атаковать их».

Помощники Байдена заявили, что США активно общаются с Израилем по поводу ответа, который может включать военный удар. Среди обсуждаемых вариантов - удары по поддерживаемым Ираном ополченцам или непосредственно по силам Корпуса стражей исламской революции в Йемене или Сирии. В Вашингтоне отдают предпочтение ограниченному ответу.

Но в течение нескольких месяцев Нетаньяху и его правительство последовательно игнорировали советы Америки относительно того, как вести войну в Газе, напоминает издание. Байден и его помощники неоднократно были разочарованы военными целями Израиля и многочисленными жертвами среди гражданского населения.

Телефонные переговоры между Байденом и Нетаньяху все чаще превращались в перебранку. Американский президент говорил своим помощникам, что израильский премьер пытается затянуть конфликт, чтобы спасти свое политическое будущее и помочь Трампу на ноябрьских выборах.

Все эти события иллюстрируют ограниченность влияния Байдена на ближневосточные события и указывают, что он, возможно, не сможет остановить то, что его администрация пыталась предотвратить в течение года: региональную войну.

Похоже, что Вашингтон не может предотвратить ничего, кроме самых экстремальных действий Нетаньяху, говорится в статье.