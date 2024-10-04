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Кабмин Израиля принял решение об ответе на атаку Израиля

США с Израилем обсуждают характер ответа по Ирану.
Виктория Бокий 2024-10-04 23:01:01
© Фото: Efi Keren Russian Look Global Look Press

Через три дня после ракетной атаки совет министров безопасности Израиля принял решение ответить Ирану ударом по его нефтяным объектам. Об этом сообщил израильский телеканал News 13.

По словам израильских чиновников, которые приводит телеканал, Израиль хочет положить конец инциденту, не приводя к повторному обмену ударами.

Уточняется, что Израиль еще не определил сроки ответа. Необязательно, что удар произойдет в ближайшее время.

«Рассматривается подходящее время, которое будет удобно, в первую очередь, Израилю», - говорится в публикации.

Тем временем США ведут дискуссии с Израилем по поводу ответа и хотят, чтобы Иран понес тяжелые последствия после ракетной атаки. Но администрация Джо Байдена не желает нападения на ядерные объекты страны из-за опасений, что это приведет к полномасштабной войне.

Однако Байден все-таки затронул вопрос нападения на нефтяные или ядерные объекты Ирана. 

«Израиль еще не решил, как он хочет ответить на нападение, это все еще обсуждается. Если бы я был на их месте, я бы поискал другие альтернативы», - добавил Байден.

В случае удара по нефтяным объектам Иран ждут тяжелые экономические последствия. Для американцев этот фактор будет «сдерживающим».

Ранее Иран уведомил США, что больше не будет проявлять «односторонней сдержанности». Об этом сообщило агентство Al Jazeera.

#в стране и мире #сша #Израиль #Иран #атака #удар
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