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Жителям Подмосковья рассказали, когда в квартирах включат отопление

В московские же квартиры тепло дадут уже в понедельник из-за прогнозируемого похолодания.
Ирина Егорова 2024-10-05 04:20:01
© Фото: Meike EngelsimageBROKER.com, Global Look Press

Тепло в подмосковные квартиры дадут по распоряжению глав городских округов. Когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет держаться ниже +8 градусов, тогда в квартирах дадут отопление. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу МинЖКХ региона.

О старте отопительного сезона конкретного дома можно узнать по сервису «Карта коммунальных услуг МКД» и в чат-боте Telegram.

Отопление в Подмосковье сейчас включено только в социальных объектах - школах, детских садах и поликлиниках. Его запустили 29 сентября. В Москве же батареи станут горячими в понедельник, так как прогнозируется похолодание. По словам мэра столицы Сергея Собянина, системы и тепловые сети полностью подготовлены к осенне-зимнему периоду.

#Подмосковье #тепло #похолодание #квартиры #отопление #осень
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