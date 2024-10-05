Жителям Подмосковья рассказали, когда в квартирах включат отопление

Тепло в подмосковные квартиры дадут по распоряжению глав городских округов. Когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет держаться ниже +8 градусов, тогда в квартирах дадут отопление. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу МинЖКХ региона.

О старте отопительного сезона конкретного дома можно узнать по сервису «Карта коммунальных услуг МКД» и в чат-боте Telegram.

Отопление в Подмосковье сейчас включено только в социальных объектах - школах, детских садах и поликлиниках. Его запустили 29 сентября. В Москве же батареи станут горячими в понедельник, так как прогнозируется похолодание. По словам мэра столицы Сергея Собянина, системы и тепловые сети полностью подготовлены к осенне-зимнему периоду.