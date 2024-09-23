Школы и больницы Подмосковья начнут отапливать с 29 сентября

Социальные объекты Московской области начнут отапливать с 29 сентября. Уже с понедельника в школах, детских садах и поликлиниках начнут принимать детей и пациентов в отопленных помещениях.

«В воскресенье мы начинаем включать отопление в детских садах и школах», - цитирует «360» слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Он отметил, что решение было принято, не дожидаясь, когда температура понизится до необходимо низких показателей. По словам главы Подмосковья, в регионе уже давно не отталкиваются от среднесуточной температуры.

«Мы не отталкиваемся от нормативов - они подразумевают трое суток среднесуточной температуры +8», - сообщил губернатор.

Сейчас температура воздуха ночью в регионе держится в пределах +8...+13 градусов, и такая погода сохранится до конца недели. Однако с воскресенья ожидается уже около +13 днем и не более +10 градусов ночью. Несмотря на то что это выше нормативов, социальные объекты Московской области начнут отапливать в конце недели.

Зимой этого года в Подмосковье наблюдались перебои с отоплением. Из-за неправильной работы котельной в Подольске прорвало теплотрассу. Тогда без тепла в микрорайоне Климовск остались порядка 170 жилых домов, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения. СК РФ возбудил уголовное дело. После этого ситуацию на контроль взял президент России Владимир Путин.