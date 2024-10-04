Собянин объявил, что в Москве с понедельника включат отопление

В Москве с понедельника включат отопление в связи с понижением температуры на улице, объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Работы будут проводиться поэтапно.

«В первую очередь тепло подается на объекты соцсферы и в жилые дома. Включение отопления на всех объектах займет несколько дней», - написал глава города в своем Telegram.

По его словам, столичные системы и тепловые сети полностью подготовили к осенне-зимнему периоду. Четверг 3 октября стал последним «летнем» днем осени этого года.

Напомним, сентябрь этого года в столице стал самым теплым за все время инструментальных наблюдений, то есть с 1879 года. Средняя температура в прошлом месяце сохранялась выше нормы на пять градусов, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.