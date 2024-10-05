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В США подтвердили удары по хуситам в Йемене

Целью атак являлось обеспечение свободы навигации и безопасности международных вод для США.
Ирина Егорова 2024-10-05 03:49:48
© Фото: Mohammed MohammedXinHua, Global Look Press

Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило нанесение ударов по целям, связанным с мятежниками-хуситами в Йемене.

«Силы CENTCOM нанесли сегодня удар по 15 целям, связанным с хуситами, на подконтрольной хуситам территории Йемена», - передает RT сообщение американских военных.

Уточняется, что цели включали в себя наступательные вооружения. Удары наносились для обеспечения свободы навигации и безопасности международных вод для США.

Ранее сообщалось, что истребители США и Британии ударили по военно-морской базе движения хуситов в городе Ходейда на севере Йемена у побережья Красного моря. Также в районе Рас-Кутхебе находилось командование ВМС хуситов.

Напомним, ранее хуситы призвали к борьбе против вызовов и опасностей со стороны Израиля и США. Представитель хуситов также отметил результаты поддержки Йеменом военных Газы, которая привела к «полной блокаде портов» Палестины.

 

#сша #Йемен #Хуситы #удары
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