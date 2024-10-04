США и Британия ударили по базе хуситов в Красном море

Истребители США и Британии ударили по военно-морской базе движения хуситов в городе Ходейда на севере Йемена у побережья Красного моря, передает РИА Новости со ссылкой на источники в местных органах власти.

«Авиация США и Великобритании четыре раза нанесли удары ... по их военно-морской базе в районе Рас-Кутхебе в городе Ходейда», - следует из сообщения.

Также в районе Рас-Кутхебе находилось командование ВМС хуситов, заявил источник агенства.

Ранее ЦАХАЛ ударил по городу Ходейда в Йемене, в результате этой атаки погибли четыре человека, еще 40 получили ранения.