МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США и Британия ударили по базе хуситов в Красном море

В районе Рас-Кутхебе, также находилось их командование ВМС.
Карина Тазетдинова 2024-10-04 22:38:22
© Фото: Mohamed Azaki, Global Look Press

Истребители США и Британии ударили по военно-морской базе движения хуситов в городе Ходейда на севере Йемена у побережья Красного моря, передает РИА Новости со ссылкой на источники в местных органах власти.

«Авиация США и Великобритании четыре раза нанесли удары ... по их военно-морской базе в районе Рас-Кутхебе в городе Ходейда», - следует из сообщения.

Также в районе Рас-Кутхебе находилось командование ВМС хуситов, заявил источник агенства.

Ранее ЦАХАЛ ударил по городу Ходейда в Йемене, в результате этой атаки погибли четыре человека, еще 40 получили ранения.

#ракеты #сша #Йемен #Британия #Хуситы #атака #Ходейд
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 