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Хуситы заявили о вступлении в новую стадию конфликта с Израилем

По данным йеменских хуситов, пока существует Израиль, мира на Ближнем востоке не будет.
Елизавета Кондрикова 2024-07-28 04:43:31
© Фото: Osamah Yahya, dpa Globallookpress

Йеменские хуситы призвали арабов и мусульман объединиться в конфликте против Израиля, создать союз, у которого «нет красных линий». Об этом заявил член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» Али аль-Кахум.

«Пока существует Израиль, мира не будет, это экзистенциальная битва. Пришло время объединить арабов и мусульман, использовать их возможности и выступить вместе в этой битве для сохранения идентичности ислама и арабизма», - приводит РИА Новости слова аль-Кахума.

По его словам, Йемен вступает в новую стадию конфликта и призывает к борьбе против вызовов и опасностей в лице «большого сатаны» - Израиля и Америки. Представитель хуситов также отметил результаты поддержки Йеменом военных Газы, которая привела к «полной блокаде портов» Палестины.

Подобное заявление Йемена вышло на фоне ракетного удара по футбольному полю во время детского матча в поселке на Голанских высотах. По данным Израиля, атаку осуществили боевики ливанского движения «Хезболла». Однако его представители отрицают свою причастность. 

Напомним, противостояние Йемена и Израиля обострилось с началом спецоперации израильской армии в секторе Газа. Хуситы встали на сторону палестинцев, поддерживая сектор Газа регулярными обстрелами по любым кораблям, связанным с Тель-Авивом.  

#Ближний Восток #Израиль #сектор Газа #Йемен #Хуситы
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