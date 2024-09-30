Большая часть письма от лидера киевского режима Владимира Зеленского к кандидату в президенты США Дональду Трампу оказалась лестью. В нем он просил Трампа о встрече.

При этом по прилете в Штаты, куда Зеленского доставили американским армейским бортом, он сразу дал интервью The New Yorker, в котором усомнился в тезисе кандидата от республиканцев по остановке конфликта на Украине.

«Я считаю, что Трамп не знает на самом деле, как остановить войну, даже если ему кажется, что он знает, как это сделать», - сказал он.

После этого Трамп выступил с жестким заявлением в адрес Киева.

«Украина пропала. Это уже не Украина. Нельзя заменить эти города и поселки, и нельзя заменить мертвых людей. Любая сделка, даже самая плохая, была бы лучше, чем то, что у нас есть сейчас... Президент Украины находится в нашей стране. Он делает грязные маленькие выпады в сторону вашего любимого президента, меня. И мы продолжаем давать миллиарды человеку, который отказывается заключать сделку по мирному урегулированию», - заявил кандидат.

Зеленский также посетил завод по производству боеприпасов в Пенсильвании. Губернатор штата Джош Шапиро, даже подписал вместе с Зеленским несколько снарядов, которыми ВСУ будут обстреливать мирных людей и российских бойцов.

«Губернатор Джош Шапиро стоит с иностранным лидером и подписывает артиллерийский снаряд, который будет убивать мирных жителей в стране, с которой мы не воюем. С ухмылкой на лице, мне это было противно. Меня это взбесило», - высказался американский журналист Такер Карлсон.

Из-за тесного взаимодействия Зеленского с демократами республиканцы обвинили его во вмешательстве в выборы. В американском конгрессе начали официальную проверку по этому факту.

На Генассамблее ООН киевский лидер снова продвигал свою так называемую формулу мира и продолжал сыпать обвинениями в адрес стран, которые с этой формулой не согласны.

«Если кто-то в мире ищет альтернативы любому из пунктов плана или пытается игнорировать любой из них, это, вероятно, означает, что он сам хочет сделать часть того, что делает Путин», - заявил он.

Байден, в свою очередь, в который раз со сцены повторил о необходимости поддержки Украины.

Затем уже в Вашингтоне состоялась личная встреча Зеленского и Байдена. Там президент зачитал с бумажки, что выдаст деньги на вооружение, но про дальнобойное оружие ничего не сказал. А Зеленский зачитал с бумажки благодарность.

Кандидат в президенты Штатов от демократов Камала Харрис воспользовалась встречей с Зеленским, чтобы подколоть Трампа.

«В моей стране есть силы, которые хотели бы принудить Украину сдать значительную часть своей территории, которые хотят заставить её занять нейтральную позицию и отказаться от сотрудничества в области безопасности с другими странами. это предложения о капитуляции, что опасно и неприемлемо», - сказала она.

Встреча Зеленского с Трампом продлилась около часа. В конце кандидат в президенты отметил, что имеет хорошие отношения и с главой киевского режима, и с президентом России Владимиром Путиным. А после посмеялся с надежды Зеленского на то, что с ним отношения лучше.