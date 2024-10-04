Пашаеву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Санкции данной статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

«Пашаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). В свою очередь бывший адвокат отказался сотрудничать со следствием», - рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Также по уголовному делу допрошены трое свидетелей, сбор необходимой информации продолжается.

Напомним, 18 сентября Московский гарнизонный военный суд отправил Пашаева в СИЗО до 15 ноября 2024 года. Ранее Эльман Пашаев был задержан.

По версии следствия, в минувшем феврале он пообещал мужу Елены Блиновской освободить супругов от уголовной ответственности по делу о неуплате налогов за вознаграждение в 46 миллионов рублей. До задержания Пашаев успел получить крупную сумму денег.