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Посол Антонов сообщил об угрозах расправой в его адрес в США

По его словам, сегодня все чаще слышны обвинения в адрес России касательно «вмешательства» во внутренние дела Америки.
Ирина Егорова 2024-10-04 04:30:27
© Фото: Pavel BednyakovXinhua, Globallookpress

Посол России Анатолий Антонов рассказал, что в адрес российских дипломатов в США и лично ему поступают угрозы физической расправой. По его словам, работать в стране с каждым днем ближе к 5 ноября, дню выборов президента США, все сложнее.

«Подтверждением тому служат агрессивные демонстрации с провокационными лозунгами и оскорблениями в адрес руководства нашей страны, а также угрозы дипломатам и лично послу о физической расправе», - рассказал Антонов.

Также он добавил, что Россию обвиняют во вмешательстве во внутренние дела США, причем абсолютно безосновательно, передает ТАСС.

О поступающих угрозах рядовым дипломатам и руководству посольства Антонов объявлял не в первый раз. Ранее он говорил, что Россия не приемлет попыток диктата, вмешательства во внутренние дела, стремления США навязать свои ценности и модель государственного развития.

#Россия #сша #посол #Анатолий Антонов #угрозы #расправа
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