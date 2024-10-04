Посол Антонов сообщил об угрозах расправой в его адрес в США

Посол России Анатолий Антонов рассказал, что в адрес российских дипломатов в США и лично ему поступают угрозы физической расправой. По его словам, работать в стране с каждым днем ближе к 5 ноября, дню выборов президента США, все сложнее.

«Подтверждением тому служат агрессивные демонстрации с провокационными лозунгами и оскорблениями в адрес руководства нашей страны, а также угрозы дипломатам и лично послу о физической расправе», - рассказал Антонов.

Также он добавил, что Россию обвиняют во вмешательстве во внутренние дела США, причем абсолютно безосновательно, передает ТАСС.

О поступающих угрозах рядовым дипломатам и руководству посольства Антонов объявлял не в первый раз. Ранее он говорил, что Россия не приемлет попыток диктата, вмешательства во внутренние дела, стремления США навязать свои ценности и модель государственного развития.