Российское посольство в США ежедневно получает сообщения с угрозами, причем в адрес не только руководства, но и рядовых дипломатов. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Мы являемся свидетелями продолжающегося роста террористической активности в мире. Это кошмарное явление отравляет жизнь гражданам в разных странах, причем Соединенные Штаты - не исключение», - заявил Антонов, слова которого публикуются в Telegram-канал дипмиссии.

По его словам, террористическая активность в мире растет в том числе из-за русофобской политики американских властей. В некоторых штатах «кто-то молодежь пестует, муштрует, накачивает ядовитой пропагандой» за большие деньги. При этом правоохранительные органы закрывают на это глаза.

Такими словами он ответил на вопрос о решении администрации снять ограничения на поставки американского оружия украинскому батальону «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ). Дипломат сравнил эту ситуацию с опытом США на Ближнем Востоке, когда спецслужбы США поощряли появление вооруженных групп в Афганистане и Ираке. Что в будущем привело к образованию ИГИЛ** и гибели сотен тысяч мирных граждан и других последствиям.

«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.