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Антонов заявил, что американцам не следует давать советы России

Также он призвал отказаться от идеи нанести России стратегическое поражение.
Ирина Егорова 2024-04-04 03:31:56
© Фото: State Duma of Russian FederationTwitter.com, Global Look Press

Американцам не надо давать советы России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Таким образом он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москва должна изменить свое поведения для возобновления диалога и улучшения отношений с Вашингтоном.

«От нас все время чего-то требуют, не желая понять, что Россия не отступится от защиты своих жизненно важных интересов и суверенной внешней политики. Пора бы правительству Соединенных Штатов перестать лгать себе и другим», - сказано в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

Антонов напомнил, что не Россия продвигала свою «военную машину к границам НАТО и инициировала бессчетное количество санкций» с целью развала страны. Как подчеркнул Антонов, все происходящее сегодня — выбор Запада, ведь именно он растоптал азы дипломатии, принцип неделимости безопасности и долгие годы злоупотреблял доверием нашей страны. Также он призвал избавиться от идеи нанести России стратегическое поражение.

«Мы не приемлем попыток диктата, вмешательства в наши внутренние дела, стремления США навязать свои ценности и модель государственного развития», - отметил Антонов.

Ранее дипломат заявлял, что своим решением о расширении правовых оснований для введения антироссийских санкций, Штаты перечеркивают возможности для восстановления диалога между двумя странами. 

Ограничения США показывают стремление нанести России стратегическое поражение в экономической сфере, «вставляя палки в колеса» развития отечественного хозяйства, помешав ходу специальной военной операции. 

#Россия #сша #Вашингтон #отношения #посол #Анатолий Антонов #диалог
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