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NYT рассказала о возможных проблемах со здоровьем Трампа

Если Трамп победит, он станет старейшим президентом в истории США, напоминает издание.
Владимир Рубанов 2024-10-04 03:51:32
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не раскрыл данные о своем здоровье, хотя обещал сделать это после покушения в июле, сообщает газета New York Times.

А между тем, экс-глава Белого дома - пожилой человек, и у него могут быть связанные с сердцем риски, возможные последствия покушения и снижение умственных способностей, отмечают журналисты.

Если Трамп победит, он станет старейшим президентом в истории США, напоминает издание. Штаб кандидата не дает исчерпывающих ответов журналистам на вопросы о его здоровье. Последний раз полные медицинские данные Трампа были обнародованы в январе 2018 года, когда он был главой государства.

Медицинские эксперты указывают на то, что у Трампа индекс массы тела близкий к ожирению, а раньше у него находили повышенный уровень холестерина в крови. Трамп может войти в Овальный кабинет с целым спектром потенциальных поводов для беспокойств.

Ранее кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден вышел из предвыборной гонки на фоне опасений сторонников из-за его возраста и состояния здоровья. Пока он является старейшим президентом в истории страны. Байдену в ноябре исполнится 82. Трампу 78 лет.

Выборы президента США состоятся 5 ноября.

#сша #Дональд Трамп #здоровье #Джо Байден #выборы президента США #выборы-2024
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