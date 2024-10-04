Гражданин Франции Патрик Пазен подал иск в суд в Бельгии против бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он обвиняет его в разжигании конфликта на Украине. Заявление было подано 27 сентября, на тот момент Столтенберг еще был на посту генсека Североатлантического альянса.

Пока неизвестно рассмотрено ли обращение или нет.

«Из иска следует, что он, имея возможность предотвратить конфликт, раздувал его», - сообщается на личном сайте Пазена, который является автором книг, в том числе про Украину.

На своем посту Столтенберг призывал страны коллективного Запада оказывать длительную помощь Украине. Также он отмечал, что не видит перспектив для мирного урегулирования украинского конфликта.

Первого октября полномочия Столтенберга истекли - новым генсеком стал Марк Рютте, который ранее был премьер-министром Нидерландов. Рютте - ярый сторонник продолжения поддержки Украины. При нем Нидерланды стали одним из основных спонсоров киевского режима, поставляя ему артиллерию, боеприпасы и беспилотники.