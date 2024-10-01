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Столтенберг передал полномочия генсека НАТО Марку Рютте

В конце июня 2024 года стало известно, что все 32 страны-члена НАТО поддержали кандидатуру Марка Рютте на должность генсека альянса.
Ян Брацкий 2024-10-01 12:15:29
© Фото: Eric Lalmand, Keystone Press, Agency Global Look Press © Видео: NATO, YouTube

Уходящий со своего поста генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально передал свои полномочия Марку Рютте, который сменит его на посту главы Североатлантического альянса. Церемонию в прямом эфире транслировала пресс-служба организации.

«Не могу дождаться момента, когда приступлю к работе... Мы продолжим следовать приоритетам для НАТО. Это Украина и расходы на оборону. Мы должны тратить еще больше средств, чтобы увеличить нашу коллективную безопасность», - заявил Рютте.

Марк Рютте ранее был премьер-министром и министром по общим вопросам Нидерландов. Зарекомендовал себя как сторонник жестких мер в сфере экономики, миграции и роли Нидерландов в НАТО и ЕС. 

Рютте - ярый сторонник продолжения поддержки Украины. При нем Нидерланды стали одним из основных спонсоров киевского режима, поставляя ему артиллерию, боеприпасы и беспилотники.

Ранее в Кремле заявили, что генеральная линия НАТО в отношении России не изменится. По словам пресс-секретаря главы государства, в данный момент альянс под непосредственным руководством США работает на стратегическое подавление России.

#Украина #НАТО #альянс #Столтенберг #Рютте
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