Уходящий со своего поста генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально передал свои полномочия Марку Рютте, который сменит его на посту главы Североатлантического альянса. Церемонию в прямом эфире транслировала пресс-служба организации.

«Не могу дождаться момента, когда приступлю к работе... Мы продолжим следовать приоритетам для НАТО. Это Украина и расходы на оборону. Мы должны тратить еще больше средств, чтобы увеличить нашу коллективную безопасность», - заявил Рютте.

Марк Рютте ранее был премьер-министром и министром по общим вопросам Нидерландов. Зарекомендовал себя как сторонник жестких мер в сфере экономики, миграции и роли Нидерландов в НАТО и ЕС.

Рютте - ярый сторонник продолжения поддержки Украины. При нем Нидерланды стали одним из основных спонсоров киевского режима, поставляя ему артиллерию, боеприпасы и беспилотники.

Ранее в Кремле заявили, что генеральная линия НАТО в отношении России не изменится. По словам пресс-секретаря главы государства, в данный момент альянс под непосредственным руководством США работает на стратегическое подавление России.