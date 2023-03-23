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Столтенберг призвал Запад готовиться к длительной поддержке Украины

Максим Крюков
04:02 23.03.2023
По мнению генсека НАТО, западные страны должны обеспечивать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени.
Столтенберг призвал Запад готовиться к длительной поддержке Украины
© Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa, www.imago-images.de, Global Look Press
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Страны коллективного Запада должны оказывать длительную помощь Украине. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Guardian, отметив, что не видит перспектив для мирного урегулирования конфликта.

По мнению Столтенберга, у президента России Владимира Путина «нет мирного плана» по Украине.

«Как следствие, США, Соединенное Королевство, Франция, Германия и другие западные страны должны подготовиться поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени», - сказал генсек Североатлантического блока в беседе с изданием.

Он также выразил мнение, что посреднические усилия Китая должны сопровождаться попытками понять позицию киевского режима и непосредственным взаимодействием с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Он (Столтенберг) пожаловался на то, что Пекин еще не осудил российское вторжение», - пишет газета.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Кремле обсуждали китайский мирный план, а не украинский. Он отметил, что гипотетическое обсуждение украинского мирного плана касается двусторонних отношений между Китаем и Украиной.

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