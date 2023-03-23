Столтенберг призвал Запад готовиться к длительной поддержке Украины
Страны коллективного Запада должны оказывать длительную помощь Украине. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Guardian, отметив, что не видит перспектив для мирного урегулирования конфликта.
По мнению Столтенберга, у президента России Владимира Путина «нет мирного плана» по Украине.
«Как следствие, США, Соединенное Королевство, Франция, Германия и другие западные страны должны подготовиться поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени», - сказал генсек Североатлантического блока в беседе с изданием.
Он также выразил мнение, что посреднические усилия Китая должны сопровождаться попытками понять позицию киевского режима и непосредственным взаимодействием с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Он (Столтенберг) пожаловался на то, что Пекин еще не осудил российское вторжение», - пишет газета.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Кремле обсуждали китайский мирный план, а не украинский. Он отметил, что гипотетическое обсуждение украинского мирного плана касается двусторонних отношений между Китаем и Украиной.