В стране и мире Столтенберг призвал Запад готовиться к длительной поддержке Украины Максим Крюков По мнению генсека НАТО, западные страны должны обеспечивать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени. © Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa, www.imago-images.de, Global Look Press Читайте нас на: Страны коллективного Запада должны оказывать длительную помощь Украине. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Guardian, отметив, что не видит перспектив для мирного урегулирования конфликта. По мнению Столтенберга, у президента России Владимира Путина «нет мирного плана» по Украине. «Как следствие, США, Соединенное Королевство, Франция, Германия и другие западные страны должны подготовиться поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени», - сказал генсек Североатлантического блока в беседе с изданием. Он также выразил мнение, что посреднические усилия Китая должны сопровождаться попытками понять позицию киевского режима и непосредственным взаимодействием с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Он (Столтенберг) пожаловался на то, что Пекин еще не осудил российское вторжение», - пишет газета. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Кремле обсуждали китайский мирный план, а не украинский. Он отметил, что гипотетическое обсуждение украинского мирного плана касается двусторонних отношений между Китаем и Украиной. Экспертное мнение и аналитика