Посол Ирана в России назвал систему ПРО Израиля «дырявым дуршлагом»

Посол Ирана в Москве Казем Джалали назвал израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол» дырявым дуршлагом.

«И мы видели, что этот «Железный купол» оказался дырявым как сеточка, как дуршлаг», — заявил посол в интервью телеканалу «Россия 24».

Джалали считает, что в случае еще одного «безумного действия» еврейского государства, ответ Тегерана будет еще хуже.

Посол Ирана подчеркнул, что власти страны никогда не хотел войны и не стремились к ней. По его мнению, Тегеран всегда стремился к перемирию сторон.

Ранее «Хезболла» запустила около 230 снарядов из Ливана по Израилю. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после массированной воздушной атаки Ирана по Израилю в ответ на убийство лидера «Хезболлы».