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Посол Ирана в России назвал систему ПРО Израиля «дырявым дуршлагом»

Казем Джалали заявил, что еще одно безрассудное действие Израиля может привести к еще худшему ответу со стороны Ирана.
Карина Тазетдинова 2024-10-04 21:18:29
© Фото: Belkin Aleksey, Global Look Press

Посол Ирана в Москве Казем Джалали назвал израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол» дырявым дуршлагом.

«И мы видели, что этот «Железный купол» оказался дырявым как сеточка, как дуршлаг», — заявил посол в интервью телеканалу «Россия 24».

Джалали считает, что в случае еще одного «безумного действия» еврейского государства, ответ Тегерана будет еще хуже.

Посол Ирана подчеркнул, что власти страны никогда не хотел войны и не стремились к ней. По его мнению, Тегеран всегда стремился к перемирию сторон.

Ранее «Хезболла» запустила около 230 снарядов из Ливана по Израилю. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после массированной воздушной атаки Ирана по Израилю в ответ на убийство лидера «Хезболлы».

#Израиль #Иран #Система ПРО #Казем Джалали #Посол Ирана в Москве
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