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ЦАХАЛ: «Хезболла» запустила около 230 снарядов из Ливана по Израилю

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после массированной воздушной атаки Ирана по Израилю в ответ на убийство лидера «Хезболлы».
Ирина Егорова Андрей Лазарев 2024-10-03 23:32:27
© Фото: Ayal MargolinXinHua, Global Look Press © Видео: ТРК "Звезда"

Примерно 230 снарядов были запущены по израильской территории со стороны Ливана, сообщила пресс-служба Армии Израиля. 

«Террористическая организация "Хезболла" выпустила около 230 снарядов из Ливана по территории Израиля», - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Далее уточняется, что Армия обороны Израиля продолжит действия против «Хезболлы» для защиты государства и израильтян.

Новый виток обострения кризиса на Ближнем Востоке произошел после удара Ирана по Израилю. Вечером в минувший вторник Тегеран выпустил около 500 ракет. В КСИР заявили, что 90% из них поразили цели. Атака является ответом на убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в столице Ливана Бейруте, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и других высокопоставленных чиновников. Иран уведомил США после массированной атаки на Израиль 1 октября, что больше не будет проявлять «односторонней сдержанности». 

#снаряды #Ближний Восток #Израиль #Иран #Кризис #ливан
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