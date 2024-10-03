ЦАХАЛ: «Хезболла» запустила около 230 снарядов из Ливана по Израилю

Примерно 230 снарядов были запущены по израильской территории со стороны Ливана, сообщила пресс-служба Армии Израиля.

«Террористическая организация "Хезболла" выпустила около 230 снарядов из Ливана по территории Израиля», - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Далее уточняется, что Армия обороны Израиля продолжит действия против «Хезболлы» для защиты государства и израильтян.

Новый виток обострения кризиса на Ближнем Востоке произошел после удара Ирана по Израилю. Вечером в минувший вторник Тегеран выпустил около 500 ракет. В КСИР заявили, что 90% из них поразили цели. Атака является ответом на убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в столице Ливана Бейруте, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и других высокопоставленных чиновников. Иран уведомил США после массированной атаки на Израиль 1 октября, что больше не будет проявлять «односторонней сдержанности».