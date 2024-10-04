Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест

Суд в Москве отправил блогера Валерию Чекалину (Лерчек) под домашний арест до 26 ноября вслед за ее бывшим супругом, сообщил корреспондент «Звезды» из зала суда. Чекалины проходят по делу о незаконном выводе из России 251 миллиона рублей.

Подобная мера пресечения связана с опасением обвинения в том, что подсудимые могут попытаться уничтожить или скрыть доказательства. Отбывать свое наказание Валерия будет в поселке «Миллениум парк» в Истре. Уточняется, что блогеру запрещено в течение этого времени пользоваться интернетом.

Ранее подобная мера пресечения была определена в отношении экс-мужа Валерии Артема. Бывшим супругам может грозить как минимум пять лет колонии и штраф до миллиона рублей за перевод средств на счет иностранного физлица.

Напомним, Чекалины были задержаны накануне 3 октября. По этому делу также проходит их бизнес-партнер. Валерия и Артем отказались комментировать корреспонденту «Звезды» решение суда.