Чекалины задержаны по делу о незаконном переводе 251 млн рублей

Блогер Валерия Чекалина и ее бывший супруг Артем задержаны по делу о незаконном переводе за границу более 251 миллиона рублей. Фигуранты задержаны на 48 часов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Третий фигурант Роман Вишняк также задержан на этот срок. Они официально признаны подозреваемыми по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов")», - сказал собеседник агентства.

О том, что в отношении блогеров возбуждено новое уголовное дело, стало известно накануне. Следствие подозревает Чекалиных в использовании подложных документов при оплате их марафонов через Дубай.

«Звезде» удалось поговорить с адвокатом Валерии Чекалиной Екатериной Гордон. С ее слов, происходящее стало для Валерии сюрпризом. О возбуждении нового дела она узнала из прессы.

В доме Чекалиной накануне утром провели обыск. В этот момент она находилась в Москве.