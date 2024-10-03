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Чекалины задержаны по делу о незаконном переводе 251 млн рублей

Фигурантов подозревают в совершении валютных операций с использованием подложных документов.
Ян Брацкий 2024-10-03 10:28:32
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Блогер Валерия Чекалина и ее бывший супруг Артем задержаны по делу о незаконном переводе за границу более 251 миллиона рублей. Фигуранты задержаны на 48 часов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Третий фигурант Роман Вишняк также задержан на этот срок. Они официально признаны подозреваемыми по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов")», - сказал собеседник агентства.

О том, что в отношении блогеров возбуждено новое уголовное дело, стало известно накануне. Следствие подозревает Чекалиных в использовании подложных документов при оплате их марафонов через Дубай.

«Звезде» удалось поговорить с адвокатом Валерии Чекалиной Екатериной Гордон. С ее слов, происходящее стало для Валерии сюрпризом. О возбуждении нового дела она узнала из прессы.

В доме Чекалиной накануне утром провели обыск. В этот момент она находилась в Москве.

#МВД #валюта #деньги #Уголовное дело #Обыск #чекалины
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