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Чекалина отправили под домашний арест по делу о выводе 251 млн рублей

В четверг, 3 октября, Чекалиных задержали по делу о незаконном выводе средств из страны по подложным документам.
Елизавета Кондрикова 2024-10-04 18:40:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Суд в Москве отправил бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной Артема под домашний арест до 26 ноября по делу о незаконном выводе средств из страны, сообщил корреспондент «Звезды» из зала суда. Блогер свою вину не признал.

Чекалин будет отбывать арест в своем доме в Подмосковье, сказали в суде. Отвечать на вопросы корреспондента и комментировать ситуацию он отказался. Следующим этапом станет обсуждение меры пресечения в отношении Валерии Чекалиной. По этому делу также проходит их бизнес-партнер Роман Вишняк.

Напомним, бывших супругов задержали накануне, 3 октября, в Москве. Перед этим в доме Валерии прошли обыски, о них блогер и ее адвокат узнали из прессы.

Ранее Чекалины проходили по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств.

#Москва #в стране и мире #суд #Уголовное дело #Домашний арест #артем чекалин #чекалины
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