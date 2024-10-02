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Блогер Лерчек узнала о новом уголовном деле против нее из прессы

По сообщению юриста, ОМОН не пустил адвоката к матери Чекалиной, которая находилась в доме в момент утреннего обыска.
Елизавета Кондрикова 2024-10-02 16:10:03
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В доме блогера Валерии Чекалиной утром 2 октября провели обыски, информацию «Звезде» подтвердила юрист Екатерина Гордон. Происходящее стало сюрпризом для Валерии, о новом уголовном деле она узнала из прессы.

«Обыск проходил утром в доме у Валерии Чекалиной, в 6 утра, что для нее явилось сюрпризом. Никакого уголовного дела, возбужденного в ее адрес, мы не знаем, не видели», - сообщила Гордон.

Она добавила, что лично Чекалиной никакого обвинения представлено не было. Во время обысков в доме находилась только мать блогера, при этом юриста к ней, по словам Гордон, в этот момент не пустили, из-за чего она намерена написать жалобу.

Сама Валерия утром находилась в Москве, куда приехала по рабочим делам, добавила Екатерина Гордон. Что происходит с бывшим мужем Валерии Артемом, юристу неизвестно, так как тот нанял себе другого представителя. 

Напомним, сегодня утром стало известно о том, что в отношении блогеров Чекалиных возбудили новое уголовное дело за перевод валюты с использованием подложных документов. По данным СМИ, речь идет об оплате марафонов блогеров через Дубай.

#Уголовное дело #наш эксклюзив #Юрист #блогеры #Обыск #валерия чекалина #чекалины
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