В ФТС рассказали о самых жестоких способах вывоза редких животных

Сотрудник Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России Ирина Бегишева рассказала, что контрабандисты используют множество изощренных способов по перевозке экзотических животных. В частности, это может произойти из-за недостоверного декларирования или путем прохода через пункт пропуска с сокрытием животного.

«Существует достаточно много способов сокрытия товаров от таможенного контроля. В основном сокрытие товаров происходит путем недостоверного декларирования или путем прохода через пункт пропуска с сокрытием товара, например пешим порядком через открытые леса и поля», - объяснила Бегишева в разговоре со «Звездой».

По словам сотрудника по борьбе с контрабандой, некоторые злоумышленники усыпляют животных и маскируют их под игрушки. Также контрабандисты могут делать тайники в машинах. Помимо этого, встречаются случаи сокрытия животных под одеждой на теле. Некоторые утаивают факт занесения животного в Красную книгу и заявляют его как обычное из-за элементов схожести.

«Иногда заявляют вид экзотического животного как незапрещенный, хотя он внесен в Красную книгу, просто он похож. Например, какой-нибудь попугайчик запрещен к вывозу, но внешне похож на какого-нибудь волнистого попугайчика», - рассказала Бегишева.

Для борьбы с контрабандой есть множество современных средств. Чтобы пресечь незаконную деятельность, работают целые подразделения. В случае обнаружения происходит изъятие животного и последующая его отправка в зоопарк или питомник.

Бегишева объяснила, что за нелегальное перемещение есть как административная, так и уголовная ответственность. Штрафы могут достигать до одного миллиона рублей, а срок заключения - до пяти лет.



Ранее стало известно, что одного из трех похищенных кенгурят пытались продать. По факту кражи возбуждено уголовное дело.



Накануне полиция нашла третьего пропавшего кенгуренка Кроша в Королеве.