Минздрав Ливана: при ударах Израиля в среду погибли более 46 человек

Министерство здравоохранения Ливана заявило, что за последние 24 часа в результате израильских ударов погибло не менее 46 человек.

По данным министерства, еще 85 человек получили ранения.

Израильские военные за сутки совершлил авианалеты на Бейрут и город Баальбек на востоке страны, а также на южные провинции Набатию, Сайду и Тир.

Данные о жертвах поступили до того, как вечером 3 октября в Бейруте произошли новые взрывы. Сейчас над центром ливанской столицы поднимается дым, сообщает CNN.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил на заседании Совета Безопасности ООН, что с момента эскалации между «Хезболлой» и Израилем в октябре прошлого года в стране погибло более 1 700 мирных жителей. В их числе более 100 детей и 194 женщины.