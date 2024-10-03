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Минздрав Ливана: при ударах Израиля в среду погибли более 46 человек

Владимир Рубанов 2024-10-03 01:19:51
© Фото: Bilal Jawich XinHua Global Look Press

Министерство здравоохранения Ливана заявило, что за последние 24 часа в результате израильских ударов погибло не менее 46 человек.

По данным министерства, еще 85 человек получили ранения.

Израильские военные за сутки совершлил авианалеты на Бейрут и город Баальбек на востоке страны, а также на южные провинции Набатию, Сайду и Тир.

Данные о жертвах поступили до того, как вечером 3 октября в Бейруте произошли новые взрывы. Сейчас над центром ливанской столицы поднимается дым, сообщает CNN.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил на заседании Совета Безопасности ООН, что с момента эскалации между «Хезболлой» и Израилем в октябре прошлого года в стране погибло более 1 700 мирных жителей. В их числе более 100 детей и 194 женщины.

#в стране и мире #Израиль #Хезболла #Бейрут #ливан #минздрав #авиаудары #жертвы #арабо-израильский конфликт
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