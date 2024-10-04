Следствие попросит отправить Чекалиных под домашний арест

Следствие попросит отправить экс-супругов Артема и Валерию Чекалиных под домашний арест. Об этом сообщили корреспонденту «Звезды» в Троицком суде Москвы.

Недавно, 3 октября, Чекалины были задержаны по делу о незаконном переводе 251 млн рублей. Следствие подозревает блогеров в использовании подложных документов при оплате их марафонов.

Известие о том, что против экс-супругов возбуждено новое уголовное дело, поступило накануне их задержания. В этот же день в доме Валерии (Лерчек) провели обыски. Для подозреваемой происходящее стало сенсацией, об уголовном деле она узнала из СМИ.

Это уже не первое уголовное дело для Чекалиных. Первые два были связаны с неуплатой налогов и отмыванием денежных средств.