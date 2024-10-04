В Москве простились с композитором Добрыниным

В Москве простились с легендарным композитором, народным артистом РФ Вячеславом Добрыниным, его похоронили на Троекуровском кладбище.

Проводить артиста пришли его семья, коллеги и друзья, среди них юморист Владимир Винокур, композитор Юрий Антонов, певцы Лев Лещенко и Александр Маршал и другие.

Добрынина похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища, который также называют «Аллеей звезд». Рядом с ним находятся могилы актрисы Анастасии Заворотнюк, актера Бориса Клюева и режиссера и сценариста Бориса Грачевского, сообщает корреспондент «Звезды».

Напомним, известный композитор ушел из жизни 1 октября в одной из московских клиник на 79-м году. Венки на прощание с Добрыниным прислали президент России Владимир Путин, певица Алла Пугачева, телеведущий Андрей Малахов. Ранее российский лидер также выразил соболезнования семье и близким композитора, назвав его яркой и неординарной личностью.