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В Москве простились с композитором Добрыниным

Народный артист скончался во вторник, 1 октября, в одной из московских клиник, куда он был госпитализирован с инсультом.
Елизавета Кондрикова 2024-10-04 15:04:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве простились с легендарным композитором, народным артистом РФ Вячеславом Добрыниным, его похоронили на Троекуровском кладбище.

Проводить артиста пришли его семья, коллеги и друзья, среди них юморист Владимир Винокур, композитор Юрий Антонов, певцы Лев Лещенко и Александр Маршал и другие. 

Добрынина похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища, который также называют «Аллеей звезд». Рядом с ним находятся могилы актрисы Анастасии Заворотнюк, актера Бориса Клюева и режиссера и сценариста Бориса Грачевского, сообщает корреспондент «Звезды».

Напомним, известный композитор ушел из жизни 1 октября в одной из московских клиник на 79-м году. Венки на прощание с Добрыниным прислали президент России Владимир Путин, певица Алла Пугачева, телеведущий Андрей Малахов. Ранее российский лидер также выразил соболезнования семье и близким композитора, назвав его яркой и неординарной личностью.

#Москва #композитор #троекуровское кладбище #прощание #вячеслав добрынин #народный артист рф
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