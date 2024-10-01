Умер народный артист России Вячеслав Добрынин

Сегодня на 79-м году жизни умер народный артист Российской Федерации Вячеслав Добрынин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его жену.

По данным Mash, известный композитор скончался в одной из московских клиник. Сообщается, что меньше недели назад Вячеслава Добрынина госпитализировали с инсультом.

С середины 1970-х годов Вячеслав Добрынин стал одним из самых популярных композиторов в СССР. Среди самых знаменитых песен, написанных им - «На теплоходе музыка играет», «Ягода-малина» и «Большая Медведица».

Всего он создал более 1 000 произведений, которые до сих пор исполняют звезды шоу-бизнеса. Добрынин неоднократный лауреат музыкальных премий «Овация», «Золотой граммофон» и других.