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Маршал рассказал, как общее с Добрыниным хобби повлияло на их жизни

Александр Маршал сказал, что Вячеслав Добрынин всегда был добродушным и жизнерадостным человеком.
Ян Брацкий 2024-10-04 11:36:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Народный артист РФ Александр Миньков, более известный зрителям под псевдонимом Маршал, рассказал журналистам о знакомстве с композитором и певцом Вячеславом Добрыниным. Сегодня на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с ним.

«Мы с ним сошлись на The Beatles в свое время и обсуждали это очень часто. Для нас это была группа, которая повлияла на нашу жизнь вообще и сблизила. Мне он запомнится добродушным, периодически веселым и очень жизнерадостным человеком», - рассказал Маршал журналистам.

Напомним, Вячеслава Добрынина не стало 1 октября. Артист умер на 79-м году жизни. Известный композитор скончался в одной из московских клиник от последствий инсульта.

Свои соболезнования родным и близким Добрынина выразил президент Владимир Путин. Он назвал артиста ярким и неординарным человеком, который внес большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство.

Невосполнимой утратой назвал смерть Добрынина председатель правительства Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что наследие певца сохранится, как и память о нем.

#Маршал #певец #Добрынин #наш эксклюзив #прощание
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