Израиль призвал жителей деревень на юге Ливана покинуть дома

Израильские власти призвали жителей 35 населенных пунктов на юге Ливана срочно покинуть свои дома и отправиться на север.

«Активность "Хезболлы" вынуждает ЦАХАЛ применить против нее силу... В целях вашей безопасности вам следует немедленно покинуть дома и направиться в районы севернее реки Авали», - написал в социальной сети Х представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

Он уточнил, что все, кто окажется поблизости от бойцов «Хезболлы» или ее объектов, рискуют своей жизнью.

ВВС Израиля наносят массированные удары по столице Ливана Бейруту. Операция получила название «Стрелы севера». Тель-Авив заверяет, что целями его атак становятся лидеры и вооружение шиитской организации. По сообщениям с мест, гибнет большое количество мирных жителей, дома которых превращены в руины. Точное количество жертв установить невозможно.

Ранее стало известно, что целью новых ударов ЦАХАЛ по Бейруту может быть Хашем Сафиеддин - второй человек в «Хезболле» и основной кандидат на пост лидера партии после убийства Хасана Насраллы. По словам израильских чиновников, Сафиеддин скрывается в подземных убежищах.