При зачистке Угледара 44 военнослужащих ВСУ сдались в плен

При зачистке Угледара Донецкой Народной Республики 44 военнослужащих ВСУ сдались в плен. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в недельной сводке о проведении специальной военной операции.

Всего за неделю наши войска пленили 83 украинских военнослужащих, уточняет оборонное ведомство.

Минобороны напомнило, что российские войска за неделю, помимо Угледара, освободили пять населенных пунктов - Макеевку, Вишневое, Верхнекаменское, Нелеповку, Крутой Яр.

О взятии под контроль Угледара ведомство сообщило накануне. Населенный пункт освободили в результате действий подразделений группировки войск «Восток».

В сводке также сказано, что с 28 сентября по 4 октября ВС РФ нанесли 29 групповых ударов. Военные применили высокоточное оружие, в том числе аэробаллистическую ракету «Кинжал» и ударные дроны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.