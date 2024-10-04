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При зачистке Угледара 44 военнослужащих ВСУ сдались в плен

При этом в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 83 украинских военнослужащих, уточнили в МО РФ.
2024-10-04 12:53:19
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

При зачистке Угледара Донецкой Народной Республики 44 военнослужащих ВСУ сдались в плен. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в недельной сводке о проведении специальной военной операции.

Всего за неделю наши войска пленили 83 украинских военнослужащих, уточняет оборонное ведомство.

Минобороны напомнило, что российские войска за неделю, помимо Угледара, освободили пять населенных пунктов - Макеевку, Вишневое, Верхнекаменское, Нелеповку, Крутой Яр.

О взятии под контроль Угледара ведомство сообщило накануне. Населенный пункт освободили в результате действий подразделений группировки войск «Восток».

В сводке также сказано, что с 28 сентября по 4 октября ВС РФ нанесли 29 групповых ударов. Военные применили высокоточное оружие, в том числе аэробаллистическую ракету «Кинжал» и ударные дроны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #угледар #СВО
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