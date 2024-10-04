ВС РФ ударили «Кинжалом» по объектам энергетики и аэродромам на Украине

Российские Вооруженные силы нанесли 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а также ударными беспилотниками по целям на Украине.
Как сообщили в Минобороны РФ, уничтожены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, а также инфраструктура военных аэродромов.
Также националисты недосчитались складов с вооружением и техникой, добавили в оборонном ведомстве. Удары наносились и по скоплениям живой силы и местам временной дислокации боевиков и наемников.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
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