Российские Вооруженные силы нанесли 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а также ударными беспилотниками по целям на Украине.

Как сообщили в Минобороны РФ, уничтожены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, а также инфраструктура военных аэродромов.

Также националисты недосчитались складов с вооружением и техникой, добавили в оборонном ведомстве. Удары наносились и по скоплениям живой силы и местам временной дислокации боевиков и наемников.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.