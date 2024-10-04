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ВС РФ ударили «Кинжалом» по объектам энергетики и аэродромам на Украине

Удары также наносились по складам с вооружением, местам временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников.
2024-10-04 12:52:53
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Российские Вооруженные силы нанесли 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а также ударными беспилотниками по целям на Украине.

Как сообщили в Минобороны РФ, уничтожены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, а также инфраструктура военных аэродромов.

Также националисты недосчитались складов с вооружением и техникой, добавили в оборонном ведомстве. Удары наносились и по скоплениям живой силы и местам временной дислокации боевиков и наемников.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #Украина #спецоперация #кинжал
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